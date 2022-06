“Perché mi manca un dito”. Nicola Savino mostra la mano. In tanti non se n’erano mai accorti (Di martedì 21 giugno 2022) Perché Nicola Savino non ha un dito. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 lunedì 20 giugno, in tanti hanno notato il dettaglio sulla mano dell’opinionista chiedendosi come mai non abbia un dito. Tutto è iniziato quando la conduttrice ilary Blasi ha chiesto a Carmen Di Pietro, finalista di questa edizione del reality show, di leggere la mano a lei e agli opinionisti. Quando è stato il momento del conduttore di Back to School, Ilary Blasi ha fatto una battuta e quando la telecamera ha inquadrato la mano dell’opinionista dell’Isola dei Famosi ovviamente tutti hanno notato la mancanza di un dito, il mignolo della mano destra. Perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)non ha un. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 lunedì 20 giugno, inhanno notato il dettaglio sulladell’opinionista chiedendosi come mai non abbia un. Tutto è iniziato quando la conduttrice ilary Blasi ha chiesto a Carmen Di Pietro, finalista di questa edizione del reality show, di leggere laa lei e agli opinionisti. Quando è stato il momento del conduttore di Back to School, Ilary Blasi ha fatto una battuta e quando la telecamera ha inquadrato ladell’opinionista dell’Isola dei Famosi ovviamente tutti hanno notato lanza di un, il mignolo delladestra....

