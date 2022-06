Omicidio Sacchi, le motivazioni dei giudici: Anastasiya ha taciuto circostanze fondamentali (Di martedì 21 giugno 2022) Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, ucciso a colpi di pistola nel corso di una rapina “ha taciuto circostanze fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti e dei suoi autori” e si è piuttosto preoccupata di mettere “in sicurezza” la “somma di denaro che custodiva nella sua auto”. È quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza per l’Omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. Per quel delitto Valerio Del Grosso, autore materiale dell’Omicidio, è stato condannato a 27 anni mentre il suo complice nell’aggressione a Luca ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022)Kylemnyk, fidanzata di Luca, ucciso a colpi di pistola nel corso di una rapina “haper la ricostruzione della dinamica dei fatti e dei suoi autori” e si è piuttosto preoccupata di mettere “in sicurezza” la “somma di denaro che custodiva nella sua auto”. È quanto scrivono idella Corte di Assise di Roma nelledella sentenza per l’di Luca, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. Per quel delitto Valerio Del Grosso, autore materiale dell’, è stato condannato a 27 anni mentre il suo complice nell’aggressione a Luca ...

Pubblicità

Adnkronos : Omicidio Sacchi, le motivazioni della sentenza. Per i giudici 'Del Grosso agì preso da foga per rapina. Anastasiya… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, omicidio Luca Sacchi: Valerio Del Grosso condannato a 27 anni, Anastasiya a 3 anni - StraNotizie : Omicidio Sacchi, giudici: 'Del Grosso agì preso da foga per rapina' - ledicoladelsud : Omicidio Sacchi, giudici: “Del Grosso agì preso da foga per rapina” - LocalPage3 : Omicidio Sacchi, giudici: 'Del Grosso agì preso da foga per rapina' -