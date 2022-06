Omicidio Sacchi, giudici: “Del Grosso agì preso da foga per rapina” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Valerio Del Grosso ha agito con la chiara previsione e volizione della morte o del grave ferimento della vittima, indifferente al risultato perché, sul momento, era preso solo dalla foga di portare a termine la rapina”. E’ quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza dello scorso 29 marzo per l’Omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. “L’azione omicidiaria è stata lo sviluppo fisiologico della violenza fisica che in sede di programmazione criminosa gli imputati avevano concordemente accettato di porre in essere, come è dimostrato dall’essersi muniti di mazza e pistola carica, pronta all’uso, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Valerio Delha agito con la chiara previsione e volizione della morte o del grave ferimento della vittima, indifferente al risultato perché, sul momento, erasolo dalladi portare a termine la”. E’ quanto scrivono idella Corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza dello scorso 29 marzo per l’di Luca, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. “L’azione omicidiaria è stata lo sviluppo fisiologico della violenza fisica che in sede di programmazione criminosa gli imputati avevano concordemente accettato di porre in essere, come è dimostrato dall’essersi muniti di mazza e pistola carica, pronta all’uso, ...

