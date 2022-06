Omicidio di un custode forestale | arrestato un boscaiolo della Val di Non sorpreso a rubare legna

(Di martedì 21 giugno 2022) È statoil presunto omicida di Fausto Iob,di Sanzeno. L’uomo era stato trovato cadavere il 5 giugno scorso. Nelle acque del lago di S.Giustina, lungo una spondafrazione Banco di Sanzeno, dopo essere sparito di casa da due giorni. Trento,unVal di Non I carabinieri del Nucleo InvestigativoCompagnia di Cles (Trento) hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere a carico di un uomoval di Non. Emessa dal Gip del Tribunale di Trento, su richiestalocale Procura. Sin da subito, spiegano gli investigatori, alcuni elementi (autovettura parcheggiata con le chiavi innestate, telefono del malcapitato ritrovato nei pressi del veicolo, ...

L'uomo, che era ildell'orso di San Romedio, era stato rinvenuto cadavere, il 5 giugno scorso, nelle acque del lago di S. Giustina , lungo una sponda della frazione Banco di Sanzeno , dopo ...L'uomo, che era ildell'orso di San Romedio, era stato rinvenuto cadavere, il 5 giugno scorso, nelle acque del lago di S. Giustina , lungo una sponda della frazione Banco di Sanzeno , dopo ...Nella sera di ieri, i carabinieri di Trento e di Cles hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere a carico di un boscaiolo originario della val di Non emessa dal Gip del Tribunale di Trento ...CLES. E' stato arrestato un uomo della Val di Non per la morte di Fausto Iob, custode forestale trovato senza vita a inizio mese in circostanze tutte da chiarire. La prova che non si sarebbe trattato ...