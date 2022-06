Nel Pavese si ruba di notte l'acqua per non far morire il riso (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Succede per disperazione. Alcuni risicoltori nel Pavese, uno dei distretti più importanti d'Europa, di notte sollevano con le idrovore a monte l'acqua nei canali e a qualcuno, a valle, non arriva più. La ‘deviazione' del corso del bene più prezioso, nel momento in cui la siccità sta diventando una condanna senza appelli con la perdita del raccolto, viene riferita all'AGI dal sindaco di Robbio, Roberto Francese, e da Giovanni Comello, rappresentante del consorzio irrigazione est Sesia a Castelnovetto, un piccolo Comune della Lomellina. "Una guerra tra poveri" E' una guerra tra i poveri, un Far west – dice Comello -. Al momento non c'è stata nessuna denuncia perché la vigilanza della zona è prevista solo di giorno mentre questi episodi avvengono di notte o alla domenica. E' difficile accettare che quest'anno non ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Succede per disperazione. Alcuni risicoltori nel, uno dei distretti più importanti d'Europa, disollevano con le idrovore a monte l'nei canali e a qualcuno, a valle, non arriva più. La ‘deviazione' del corso del bene più prezioso, nel momento in cui la siccità sta diventando una condanna senza appelli con la perdita del raccolto, viene riferita all'AGI dal sindaco di Robbio, Roberto Francese, e da Giovanni Comello, rappresentante del consorzio irrigazione est Sesia a Castelnovetto, un piccolo Comune della Lomellina. "Una guerra tra poveri" E' una guerra tra i poveri, un Far west – dice Comello -. Al momento non c'è stata nessuna denuncia perché la vigilanza della zona è prevista solo di giorno mentre questi episodi avvengono dio alla domenica. E' difficile accettare che quest'anno non ...

