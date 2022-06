Mosca minaccia Vilnius | «Riaprite Kaliningrad» Pioggia di razzi su Odessa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La minaccia di Mosca: il flusso di gas dal Nord Stream 1 potrebbe interrompersi #ANSA - carcarlo28 : RT @ultimenotizie: La #Lituania ferma i treni merci diretti a #Kalinigrad. I falchi di Mosca chiedono a Putin il ricorso 'all'autodifesa':… - Francescaeffe3 : RT @valy_s: La #Lituania ha bloccato il transito delle merci verso l’exclave russa #Kaliningrad. Il min. Esteri lituano ha affermato che st… - GVIGNADUZZI : RT @lanf64: La Lituania applica le sanzioni e ferma i treni diretti all'enclave russa di #Kaliningrad. La #Russia minaccia: 'Revoca o reag… - Ale79Friul : RT @valy_s: La #Lituania ha bloccato il transito delle merci verso l’exclave russa #Kaliningrad. Il min. Esteri lituano ha affermato che st… -

Unada non prendere sottogamba. Sedecidesse di passare alle maniere forti e chiudere il corridoio di Suwalki, una striscia di 80 chilometri tra Polonia e Lituania che separa ...... Fratelli d'Italia, che avrebbero rapporti diretti con Russia unita, il partito al potere a. ...di fake news ad attacchi cibernetici che per i governi occidentali costituiscono unaper i ...Vilnius applica le sanzioni Ue e blocca le merci dirette all'enclave russa nel cuore dell'Europa. La replica: "Aggressione, così un altro conflitto" ...A Mosca, per tutta risposta, politici e media ... lanciata dallo stesso Putin tre giorni dopo l'invasione dell'Ucraina come minaccia esplicita «contro coloro che ci ostacolano». Tra le analisi degli ...