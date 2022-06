Morte Elena Del Pozzo, la madre: “Non ricordo, ero girata e non volevo guardare” (Di martedì 21 giugno 2022) . Il gip definisce la donna “lucida e calcolatrice” Emergono nuovi dettagli sull’interrogatorio di Martina patti, la donna che ha ucciso la figlia di 5 anni, Elena Del Pozzo, con undici coltellate. Durante l’interrogatorio la donna ha ammesso di aver ucciso la bambina e di aver fatto tutto da sola, ma diversi sono i punti ancora da chiarire, soprattutto perché all’interno del racconto della donna molti sarebbero i “non ricordo”. A tal proposito è emerso un altro particolare della dichiarazione della donna resa al gip di Catania Daniela Monaco Crea: “Ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male. Non ricordo bene, perché ero girata e non volevo guardare“. Il gip ha convalidato l’arresto della donna, poiché ritiene che Martina Patti vuole ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022) . Il gip definisce la donna “lucida e calcolatrice” Emergono nuovi dettagli sull’interrogatorio di Martina patti, la donna che ha ucciso la figlia di 5 anni,Del, con undici coltellate. Durante l’interrogatorio la donna ha ammesso di aver ucciso la bambina e di aver fatto tutto da sola, ma diversi sono i punti ancora da chiarire, soprattutto perché all’interno del racconto della donna molti sarebbero i “non”. A tal proposito è emerso un altro particolare della dichiarazione della donna resa al gip di Catania Daniela Monaco Crea: “Ho portatoin questo campo e le ho fatto del male. Nonbene, perché eroe non“. Il gip ha convalidato l’arresto della donna, poiché ritiene che Martina Patti vuole ...

