«Mi ha mollato perché non ero carina», ora fa la modella: su TikTok la 'vendetta' contro l'ex (Di martedì 21 giugno 2022) Il brutto anatroccolo cresce e deride l'ex che l'ha lasciata perché non era abbastanza carina. In realtà Kim Deker è sempre stata carina, meno appariscente data anche l'età, ma sempre deliziosa. Quel rifiuto scortese e poco realistico però non è andato giù alla ragazza che dopo qualche anno ha voluto "vendicarsi" mostrando cosa aveva in serbo per lei madre natura. Kim ha quindi deciso di pubblicare un video su TikTok in cui mostra la propria evoluzione: due immagini, prima e dopo, già ammirate da oltre 100mila utenti. Nel prima Kim indossa una t-shirt, un cappellino da baseball e gli occhiali. L'espressione, un po' furbetta, si declina su un viso tenero da adolescente. Nel dopo invece sfodera una posa sexy e grintosa, immortalata a 20 anni durante un servizio fotografico.

