Massacrati da rapinatori immigrati per il telefono e pochi soldi: l’incubo di due napoletani (Di martedì 21 giugno 2022) Napoli, 21 giu — Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da un quarantenne napoletano aggredito da due rapinatori immigrati: massacrato di botte per il portafogli (contenente cinque euro) e il cellulare in piazza Bellini. Tanto da finire in ospedale con un trauma cranico, sei punti di sutura, alcune ferite sulla fronte, all’occhio, all’orecchio e in altre parti del viso: in tutto dieci giorni di prognosi, per scoprire, una volta arrivato al pronto soccorso, che «c’era un altro ragazzo aggredito quella stessa sera, e sempre per rapina, da altre persone di colore in piazza Bellini». Due rapinatori immigrati massacrano napoletano L’uomo, un impiegato le cui iniziali sono G.G., ha raccontato la spaventosa esperienza a Repubblica. «Come in tante altre serate trascorse con amici al centro storico, stavo tornando a casa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Napoli, 21 giu — Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da un quarantenne napoletano aggredito da due: massacrato di botte per il portafogli (contenente cinque euro) e il cellulare in piazza Bellini. Tanto da finire in ospedale con un trauma cranico, sei punti di sutura, alcune ferite sulla fronte, all’occhio, all’orecchio e in altre parti del viso: in tutto dieci giorni di prognosi, per scoprire, una volta arrivato al pronto soccorso, che «c’era un altro ragazzo aggredito quella stessa sera, e sempre per rapina, da altre persone di colore in piazza Bellini». Duemassacrano napoletano L’uomo, un impiegato le cui iniziali sono G.G., ha raccontato la spaventosa esperienza a Repubblica. «Come in tante altre serate trascorse con amici al centro storico, stavo tornando a casa ...

Pubblicità

tedeschi_stef : RT @IlPrimatoN: Bottigliate in testa, punti di sutura e trauma cranico, il tutto in pieno centro storico. Ormai le città appartengono a lor… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Bottigliate in testa, punti di sutura e trauma cranico, il tutto in pieno centro storico. Ormai le città appartengono a lor… - IlPrimatoN : Bottigliate in testa, punti di sutura e trauma cranico, il tutto in pieno centro storico. Ormai le città appartengo… -