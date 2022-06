LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | Italia ai quarti nel fioretto maschile | anche le spadiste tra le migliori 8

Pubblicità

infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Italia già ai quarti nel fioretto maschile, a breve tocca alle spadiste - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E VIDEO… - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E VIDEO… - Federscherma : EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia punta al bersaglio grosso nel fioretto maschile a squadre occhio anc… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA28 - 9, Sembra davvero in formissima l'argento continentale! 27 - 9, Veloce come una scheggia Marini! 25 - 9, Vantaggio considerevole per l'Italia! Scendono in pedana Tommaso Marini e Alp ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA12.23 Grazie per aver seguito in nostra compagnia questa lunga giornata di assalti amici e amiche di OA Sport! Vi diamo appuntamento qualche minuto prima delle 15.00 per seguire insieme le finali ...Al posto di Giorgio Avola, bronzo lo scorso sabato, verrà schierato Guillaume Bianchi al fianco di Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Alessio Foconi Scendono in pedana Tommaso Marini e Alp Eyupoglu. L’ ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE degli Europei di scherma 2022. Si alza il sipario sulla penultima giornata di gare in quel ...