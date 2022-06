"L'incrocio di due fattori". Senza precedenti, Luca Mercalli: perché l'Italia è condannata dal meteo (Di martedì 21 giugno 2022) La situazione climatica in Italia è drammatica, "inedita". Intervistato al Tg3, il meteorologo Luca Mercalli traccia uno scenario inquietante: "Questa siccità così imponente è frutto di due fattori che si combinano: le scarsissime precipitazioni, più di sei mesi Senza pioggia nel Nord Italia e pochissima neve in montagna. La neve è la nostra riserva idrica per l'estate", sottolinea l'esperto. Il secondo fattore, prosegue Mercalli, "è una anomalia di temperatura. Tra i record assoluti. perché non abbiamo mai avuto un maggio così caldo e un inizio estate così precoce. Con temperature che dovrebbero essere quelle di fine luglio, quindi un anticipo di un mese e mezzo sui tempi normali". Non solo. "Quella poca neve che c'era sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La situazione climatica inè drammatica, "inedita". Intervistato al Tg3, ilrologotraccia uno scenario inquietante: "Questa siccità così imponente è frutto di dueche si combinano: le scarsissime precipitazioni, più di sei mesipioggia nel Norde pochissima neve in montagna. La neve è la nostra riserva idrica per l'estate", sottolinea l'esperto. Il secondo fattore, prosegue, "è una anomalia di temperatura. Tra i record assoluti.non abbiamo mai avuto un maggio così caldo e un inizio estate così precoce. Con temperature che dovrebbero essere quelle di fine luglio, quindi un anticipo di un mese e mezzo sui tempi normali". Non solo. "Quella poca neve che c'era sulle ...

