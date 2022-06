La scissione Di Maio e il marchio anti-atlantico sul contismo (Di martedì 21 giugno 2022) Battesimo o estrema unzione? Non è chiaro se dalla scissione del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio darà vita a un nuovo partito. Probabile però che metta un macigno su quel che rimane del partito vecchio e su chi ne fa le veci, Giuseppe Conte. Il nodo politico c’è: con la fuoriuscita del drappello parlamentare dimaiano, deciso a formare un nuovo gruppo, il Movimento incassa un colpo quasi letale. Dentro al Parlamento conterà di meno, fuori anche. Liberatosi dell’area moderata (o presunta tale), Conte potrà cercare di ritrovare terreno in campagna elettorale rispolverando un Movimento di piazza, antagonista, antisistema, dopo dieci anni di passeggiate dentro il sistema. Qualche voto arriverà, magari recuperando alla causa l’ala di Alessandro Di Battista, che su Instagram commenta in modo acido la nascita di Insieme per il futuro, e ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Battesimo o estrema unzione? Non è chiaro se dalladel Movimento Cinque Stelle Luigi Didarà vita a un nuovo partito. Probabile però che metta un macigno su quel che rimane del partito vecchio e su chi ne fa le veci, Giuseppe Conte. Il nodo politico c’è: con la fuoriuscita del drappello parlamentare dimaiano, deciso a formare un nuovo gruppo, il Movimento incassa un colpo quasi letale. Dentro al Parlamento conterà di meno, fuori anche. Liberatosi dell’area moderata (o presunta tale), Conte potrà cercare di ritrovare terreno in campagna elettorale rispolverando un Movimento di piazza, antagonista,sistema, dopo dieci anni di passeggiate dentro il sistema. Qualche voto arriverà, magari recuperando alla causa l’ala di Alessandro Di Battista, che su Instagram commenta in modo acido la nascita di Insieme per il futuro, e ...

