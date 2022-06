Incendio a Prato | a fuoco 21mila metri quadri di sterpaglie - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

toscanamedianew : Il fuoco divora 21.000 metri quadri di sterpaglie - toscanamedianew : Fiamme nella notte divorano deposito di calzature - reteversilia : Incendio distrugge calzaturificio, timori per l'amianto - Nazione_Prato : Prato, l'incendio del capannone in via Vannucchi - Nazione_Prato : Prato, capannone in fiamme nella zona industriale -

L'area andata a fuoco a Mezzana (, 21giugno 2022 - Intervento dei vigili del fuoco diper undi sterpaglie di circa 21.000 metri quadri che ha coinvolto l'appezzamento di terra compreso tra via Viottolo del Porcile e via delle Viottole in zona Mezzana, a. Sul posto ...Un vasto appezzamento di terreno incolto compreso tra via Viottolo del porcile e via delle Viottole a Mezzana, è bruciato in seguito ad unche si è sviluppato a partire dalle 17.30 di oggi, 21 giugno, e che ha tenuto impegnati un totale di 15 vigili del fuoco, arrivati anche da Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in un grosso ...Interessato l’appezzamento di terra compreso tra via Viottolo del Porcile e via delle Viottole in zona Mezzana, a Prato ...Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 giugno, si è verificato un incendio di sterpaglie di circa 21000 mq che ha coinvolto un appezzamento di terra a Prato, in zona Mezzana. Sul posto sono intervenuti i ...