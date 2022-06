Il mito di Jobs: design e operai cinesi (Di martedì 21 giugno 2022) Steve Jobs non era un “mago” (The Economist), non era il “filosofo del XX secolo” (Der Spiegel) e non era neppure un “genio” (tutti i quotidiani italiani). Era un uomo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 giugno 2022) Stevenon era un “mago” (The Economist), non era il “filosofo del XX secolo” (Der Spiegel) e non era neppure un “genio” (tutti i quotidiani italiani). Era un uomo L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Erosenn67299186 : RT @agente_zeta: @FelipeKarmelo @edleeroot virgin raccomandato 'ho fatto la gavetta' vs chad raccomandato figlio del capo che ha la M3 a 18… - HarinezumiB : RT @agente_zeta: @FelipeKarmelo @edleeroot virgin raccomandato 'ho fatto la gavetta' vs chad raccomandato figlio del capo che ha la M3 a 18… - agente_zeta : @FelipeKarmelo @edleeroot virgin raccomandato 'ho fatto la gavetta' vs chad raccomandato figlio del capo che ha la… -