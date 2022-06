Il caso Osimhen pronto a essere riaperto dalla giustizia sportiva? Può succedere in un caso (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia del giorno è che la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il nome del presidente Aurelio De Laurentiis in merito al caso Osimhen. Il patron azzurro, nel particolare, è accusato di falso in bilancio, con l’operazione che ha portato il nigeriano in azzurro nell’estate del 2020 dal Lille che ritorna, a questo punto, nel mirino delle indagini. A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il caso potrebbe riaprirsi anche in sede sportiva. Di seguito, quanto analizzato dalla medesima fonte: “La situazione, almeno come quadro generale, è simile a quella che a Torino ha portato la procura della Repubblica a iscrivere fra gli indagati sei dirigenti juventini, fra i quali il presidente Andrea ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia del giorno è che la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il nome del presidente Aurelio De Laurentiis in merito al. Il patron azzurro, nel particolare, è accusato di falso in bilancio, con l’operazione che ha portato il nigeriano in azzurro nell’estate del 2020 dal Lille che ritorna, a questo punto, nel mirino delle indagini. A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, secondo cui ilpotrebbe riaprirsi anche in sede. Di seguito, quanto analizzatomedesima fonte: “La situazione, almeno come quadro generale, è simile a quella che a Torino ha portato la procura della Repubblica a iscrivere fra gli indagati sei dirigenti juventini, fra i quali il presidente Andrea ...

