Falso cieco tradito da uno sguardo al “lato B” di una passante

E' accusato di aver intascato dal 2015 al 2018 l'indennità di accompagnamento dell'Inps in quanto "totale ". Ma per la procura di Torino, secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa , l'anziano (un 70enne) non soffriva di una patologia cosi grave . Sarebbe stato tradito da uno sguardo di ...Col metodo filosofico si può riconoscere il, con quello etico il cattivo. Tuttavia, il ... È come se l'élan vital avesse imboccato in questi parassiti un vicolo, optando per uno stile di ... Torino, accusato di essere falso cieco si difende in Tribunale: «Uso gli altri sensi per muovermi nel... E' accusato di aver intascato dal 2015 al 2018 l'indennità di accompagnamento dell'Inps in quanto "cieco totale". Ma per la procura di Torino, secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, l'anziano ...Per la Procura in quattro anni, dal 2014 al 2018, avrebbe illecitamente incassato circa 30 mila euro di pensione di invalidità ...