Essere Drusilla

Il personaggio più ammirato di oggi si racconta a Vanity Fair Italia. Un'intervista esclusiva alla nobildonna che ha conquistato tutti: Drusilla. E che per la prima volta ha accettato di far partecipare anche il suo "creatore e alter ego" Gianluca Gori. L'attore, autore e cantante si racconta a tutto campo. Lo fa alla sua maniera irresistibile, intensa, profonda e sincera, perché "La scaltrezza e la furbizia mi fanno schifo. Essere furbi è una trovata di chi ha l'abitudine di alimentare la propria intelligenza con le scorciatoie". Il passato, quello vero e quello inventato, il presente, Sanremo, ma soprattutto si è aperto sulla diversità, l'unicità e il diritto di Essere se stessi. QUOTE A dire il vero vorrei intervistare tutti e due. «È una cosa che non ho mai fatto. Lo so, lei mi dirà, ma è il segreto di Pulcinella. Però è anche un ...

tenniscrochet : @adolar41744618 @WeCinema @Drusilla_Foer @CCaselliSugar Può essere brava come artista come Poli ma uomo resta , non… - STEFANO20368041 : @AndreCardi @Nicola89144151 Nulla contro l’almanacco di Drusilla che per la tv di oggi è quasi antologia, ma essend… - argolucio : @AndreaParre87 #Lundini è 'nuovo', #Drusilla, purtroppo è ripetitiva, il solito falso umorismo tv che finge d'esser… - grzacc : RT @Costanzo: “L’unica scelta che un uomo può fare è essere una persona perbene” #MaurizioCostanzoShow @Drusilla_Foer - Mauro23742329 : @GiusCandela Drusilla era partito bene ,ma sta crollando a picco ..dai il 4 non può essere un successo .. -