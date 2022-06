Ecco chi va con Di Maio nei gruppi parlamentari di «Insieme per il futuro»: 25 deputati e 13 senatori (Di martedì 21 giugno 2022) L’emorragia di parlamentari dal M5s verso i nuovi gruppi che faranno riferimento al nuovo movimento guidato da Luigi Di Maio dovrebbe portare via al partito di Giuseppe Conte almeno 25 deputati e 13 senatori. Le dimissioni, come ha anticipato Open, sono già in corso, così come la raccolta delle firme per la costituzione dei nuovi gruppi, che dovrebbero vedere la luce entro domani 22 giugno. Ecco chi ne farà parte nella formazione iniziale: Camera dei deputati Gianluca Vacca Sergio Battelli Alberto Manca Caterina Licatini Luigi Iovino Andrea Caso Davide Serritella Daniele Del Grosso Paola Deiana Filippo Gallinella Elisabetta Barbuto Iolanda Di Stasio Sabrina De Carlo Luigi Gallo Alessandro Amitrano Elisa Tripodi Laura Castelli Tiziana ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) L’emorragia didal M5s verso i nuoviche faranno riferimento al nuovo movimento guidato da Luigi Didovrebbe portare via al partito di Giuseppe Conte almeno 25e 13. Le dimissioni, come ha anticipato Open, sono già in corso, così come la raccolta delle firme per la costituzione dei nuovi, che dovrebbero vedere la luce entro domani 22 giugno.chi ne farà parte nella formazione iniziale: Camera deiGianluca Vacca Sergio Battelli Alberto Manca Caterina Licatini Luigi Iovino Andrea Caso Davide Serritella Daniele Del Grosso Paola Deiana Filippo Gallinella Elisabetta Barbuto Iolanda Di Stasio Sabrina De Carlo Luigi Gallo Alessandro Amitrano Elisa Tripodi Laura Castelli Tiziana ...

