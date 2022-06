Di Maria Juve, proposta in stand by: la moglie non è convinta del trasferimento (Di martedì 21 giugno 2022) La moglie di Di Maria starebbe rallentando il trasferimento del Fideo alla Juve: non sarebbe convinta di Torino L’affare tra Di Maria e la Juve starebbe subendo una frenata dovuta ai dubbi della moglie riguardo al trasferimento a Torino. Rispetto all’Italia la preferenza sarebbe per la Spagna o il ritorno in Argentina, anche per questo il Fideo avrebbe messo in stand by la proposta della Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi Distarebbe rallentando ildel Fideo alla: non sarebbedi Torino L’affare tra Die lastarebbe subendo una frenata dovuta ai dubbi dellariguardo ala Torino. Rispetto all’Italia la preferenza sarebbe per la Spagna o il ritorno in Argentina, anche per questo il Fideo avrebbe messo inby ladellantus. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Dall'attesa alle lunghe riflessioni, una risposta che deve arrivare ?? Tra la Juve e Di Maria è arrivata l'ora dell… - DiMarzio : .#Calciomercato | @juventusfc, attesa per la risposta di #DiMaria - Gazzetta_it : Zaniolo, Di Maria, Kostic e non solo. La #Juve cerca gli assist per #Vlahovic e ha le idee chiare #calciomercato - Emanuel70123144 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo, Di Maria, Kostic e non solo. La #Juve cerca gli assist per #Vlahovic e ha le idee chiare #calciomercato https://t… - ilnapolionline : Porrini, ex Juve: 'Di Maria o Pogba, e anche Koulibaly, segnale chiaro per la Juve' - -