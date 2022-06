Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato a terra e ferito (Di martedì 21 giugno 2022) Paura per il calciatore spagnolo del Lipsia e della nazionale iberica Dani Olmo. Il 24enne era a Valencia e stava uscendo da un negozio di parrucchiere quando due banditi lo hanno aggredito per rubargli un orologio da circa 30mila euro, mostrato anche in alcuni scatti social postati da Dani Olmo sul suo profilo. Venerdì scorso, secondo le ricostruzioni, i due malviventi hanno pedinato Dani Olmo per poi strappargli l’orologio quando si è presentata l’occasione. Il calciatore si trovava insieme al fratello che ha anche cercato di inseguire i rapinatori quando sono scappati raggiungendo un’auto guidata da un complice. Il fratello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Paura per il calciatore spagnolo del Lipsia e della nazionale iberica. Il 24enne era a Valencia e stava uscendo da un negozio di parrucchiere quando due banditi lo hannoper rubargli unda circa, mostrato anche in alcuni scatti social postati dasul suo profilo. Venerdì scorso, secondo le ricostruzioni, i due malviventi hanno pedinatoper poi strappargli l’quando si è presentata l’occasione. Il calciatore si trovava insieme alche ha anche cercato diri quando sono scappati raggiungendo un’auto guidata da un complice. Ildi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Dani Olmo aggredito e rapinato del suo orologio da 30mila euro: il fratello prova a inseguire i ladri, scaraventato… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidian… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidian… - TuttoCagliari : Calcio: Dani Olmo rapinato dell'orologio in strada a Valencia - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quotidian… -