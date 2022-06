Crisi M5s, interviene Grillo: 'Chi non crede più alle regole del gioco lo dica con coraggio' (Di martedì 21 giugno 2022) Entra a gamba tesa stamattina il fondatore dei Cinquestelle Beppe Grillo sulla Crisi interna al movimento e la possibiltà di una scissione con Di Maio. Lo fa in un post pubblicato stamani sul suo blog,... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) Entra a gamba tesa stamattina il fondatore dei Cinquestelle Beppesullainterna al movimento e la possibiltà di una scissione con Di Maio. Lo fa in un post pubblicato stamani sul suo blog,...

aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - carlosibilia : Da 2 giorni si parla di una risoluzione che metterebbe in crisi Governo, ma M5S non presenterà nessuna risoluzione.… - Adnkronos : #Berlusconi lancia l'appello ai grillini: 'La crisi del #M5S è irreversibile, venite con noi'. - clunker_1 : RT @piercamillo: Il senatore M5S che propone di mandare pigiami agli ucraini anziché armi è solo un poverino. Ma la strategia di Conte è ch… - civico_x : RT @piercamillo: Il senatore M5S che propone di mandare pigiami agli ucraini anziché armi è solo un poverino. Ma la strategia di Conte è ch… -