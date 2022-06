Covid: Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente Joe Biden e la first lady Jill si recheranno nelle prossime ore in visita ad un centro di vaccinazioni contro il Covid a Washington per sottolineare l'importanza della campagna rivolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente Joe Biden e la first lady Jill si recheranno nelle prossime ore in visita ad un centro di vaccinazioni contro ila Washington perlineare l'importanza della campagna rivolta ...

