Cosa sta succedendo a Kaliningrad e perché la Lituania può far scoppiare una guerra fra Russia e Nato (Di martedì 21 giugno 2022) Il “blocco” degli approvvigionamenti all’exclave russa da parte della Lituania potrebbe comportare una seria escalation del conflitto, a maggior ragione se si considera che Kaliningrad, pur nelle sue dimensioni, è uno dei territori più militarizzati al mondo. Vediamo punto per punto Cosa sta accadendo e l’assalto ai supermercati da parte della popolazione Sembra quasi un ricorso storico, o meglio, un paradosso come lo definisce l’Internazionale quello che sta accadendo a Kaliningrad. Parata militare a Kaliningrad nel 2021Un territorio che, fin dai trattati di Versailles sottoscritti dopo la prima guerra mondiale, è stato considerato geopoliticamente rilevante. Se nella prima metà nel ‘900 in questa regione era situato il corridoio di Danzica, oggi quel pezzo di terra ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 giugno 2022) Il “blocco” degli approvvigionamenti all’exclave russa da parte dellapotrebbe comportare una seria escalation del conflitto, a maggior ragione se si considera che, pur nelle sue dimensioni, è uno dei territori più militarizzati al mondo. Vediamo punto per puntosta accadendo e l’assalto ai supermercati da parte della popolazione Sembra quasi un ricorso storico, o meglio, un paradosso come lo definisce l’Internazionale quello che sta accadendo a. Parata militare anel 2021Un territorio che, fin dai trattati di Versailles sottoscritti dopo la primamondiale, è stato considerato geopoliticamente rilevante. Se nella prima metà nel ‘900 in questa regione era situato il corridoio di Danzica, oggi quel pezzo di terra ...

