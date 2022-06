Cloe Bianco, la versione del suo preside: «Ha causato un impatto traumatico ai suoi alunni» (Di martedì 21 giugno 2022) Sul caso Cloe Bianco scende in campo il dirigente scolastico Francesco Ariot. Ovvero il preside dell’istituto Scarpa-Mattei di San Donà del Piave. Lì si trova la classe davanti alla quale Cloe si presentò in abiti femminili e con una parrucca bionda il 27 novembre 2015. Dando il via al suo coming out. Il ministero ha avviato un’ispezione e all’Ufficio scolastico regionale si sta lavorando alla relazione che comprende i documenti relativi al procedimento al quale fu sottoposta e che si concluse con una «condanna» a tre giorni di sospensione. Intanto però Ariot, in un colloquio con il Corriere del Veneto, spiega: «L’istituto non fece nulla per metterla in difficoltà – assicura Ariot – alla fine era una brava insegnante e questa era l’unica cosa che contava. Infatti continuammo a chiamarla come supplente anche in ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Sul casoscende in campo il dirigente scolastico Francesco Ariot. Ovvero ildell’istituto Scarpa-Mattei di San Donà del Piave. Lì si trova la classe davanti alla qualesi presentò in abiti femminili e con una parrucca bionda il 27 novembre 2015. Dando il via al suo coming out. Il ministero ha avviato un’ispezione e all’Ufficio scolastico regionale si sta lavorando alla relazione che comprende i documenti relativi al procedimento al quale fu sottoposta e che si concluse con una «condanna» a tre giorni di sospensione. Intanto però Ariot, in un colloquio con il Corriere del Veneto, spiega: «L’istituto non fece nulla per metterla in difficoltà – assicura Ariot – alla fine era una brava insegnante e questa era l’unica cosa che contava. Infatti continuammo a chiamarla come supplente anche in ...

