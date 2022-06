Ciclismo, Campionati Italiani 2022: a cronometro è sfida in famiglia tra Matteo Sobrero e Filippo Ganna (Di martedì 21 giugno 2022) Si apre la settimana dei Campionati Italiani di Ciclismo: domenica in Puglia l’attesissima prova in linea, domani però in Friuli sarà assegnato il titolo tricolore per quanto riguarda le prove contro il tempo. Una gara importantissima, visto il livello delle cronometro nel Bel Paese. 35 chilometri da affrontare: prima parte completamente pianeggiante, dove si potranno raggiungere grandi velocità. Poi un tratto più tecnico, per poi andare verso la salita all’Abbazia di Rosazzo. La sfida è ovviamente tra gli ultimi due vincitori del titolo, uno scontro in famiglia. Matteo Sobrero, campione in carica, ha trionfato nella tappa conclusiva del Giro d’Italia in quel di Verona e può vantare una condizione eccellente, a caccia della doppietta. Contro di lui il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Si apre la settimana deidi: domenica in Puglia l’attesissima prova in linea, domani però in Friuli sarà assegnato il titolo tricolore per quanto riguarda le prove contro il tempo. Una gara importantissima, visto il livello dellenel Bel Paese. 35 chilometri da affrontare: prima parte completamente pianeggiante, dove si potranno raggiungere grandi velocità. Poi un tratto più tecnico, per poi andare verso la salita all’Abbazia di Rosazzo. Laè ovviamente tra gli ultimi due vincitori del titolo, uno scontro in, campione in carica, ha trionfato nella tappa conclusiva del Giro d’Italia in quel di Verona e può vantare una condizione eccellente, a caccia della doppietta. Contro di lui il ...

