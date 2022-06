Calcio: Monza chiude con Cagliari per Cragno, prestito con obbligo riscatto in caso di salvezza (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Dopo Andrea Ranocchia, il Monza ha chiuso l'accordo anche per Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Lo annuncia Sky Sport. Cragno rinnoverà per un altro anno il suo contratto con il club sardo e andrà poi a Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Settimana prossima svolgerà le visite mediche. Adesso il club brianzolo proverà a chiudere anche per Andrea Carboni Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Dopo Andrea Ranocchia, ilha chiuso l'accordo anche per Alessio, portiere del. Lo annuncia Sky Sport.rinnoverà per un altro anno il suo contratto con il club sardo e andrà poi aincondiindi. Settimana prossima svolgerà le visite mediche. Adesso il club brianzolo proverà are anche per Andrea Carboni

