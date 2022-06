Xhaka, ammonizione sospetta: indagine per scommesse (Di lunedì 20 giugno 2022) Un’ammonizione ricevuta dal centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka in un match di Premier League della scorsa stagione con il Leeds è attualmente oggetto di indagine da parte della National Crime Agency. Il cartellino giallo ricevuto dal calciatore svizzero ha fatto scattare alcuni sospetti legati al mondo delle scommesse. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Federcalcio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Un’ricevuta dal centrocampista dell’Arsenal Granitin un match di Premier League della scorsa stagione con il Leeds è attualmente oggetto dida parte della National Crime Agency. Il cartellino giallo ricevuto dal calciatore svizzero ha fatto scattare alcuni sospetti legati al mondo delle. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Federcalcio L'articolo

Pubblicità

DavideDa3 : RT @CalcioFinanza: Ammonizione sospetta per #Xhaka in Premier League: indagine in corso sui volumi di scommesse - eltucusalamanca : RT @CalcioFinanza: Ammonizione sospetta per #Xhaka in Premier League: indagine in corso sui volumi di scommesse - MarcoM267 : RT @CalcioFinanza: Ammonizione sospetta per #Xhaka in Premier League: indagine in corso sui volumi di scommesse - sportli26181512 : #Governance #Notizie Xhaka, ammonizione sospetta: indagine per scommesse: Un’ammonizione ricevuta dal centrocampist… - CalcioFinanza : Ammonizione sospetta per #Xhaka in Premier League: indagine in corso sui volumi di scommesse -