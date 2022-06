Ucraina, Viktoria Apanasenko, volontaria alla mensa dei soldati, concorre a Miss Universo (Di lunedì 20 giugno 2022) Modella professionista, ha 27 anni e, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, cucina e serve cibo per i bambini, gli anziani, gli sfollati e le truppe Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) Modella professionista, ha 27 anni e, da quando la Russia ha invaso l’, cucina e serve cibo per i bambini, gli anziani, gli sfollati e le truppe

Pubblicità

globalistIT : - IOdonna : Dall’inizio della guerra in Ucraina, ha messo da parte la sua immagine di modella e influencer e si è dedicata a da… - infoitestero : Viktoria Apanasenko sarà Miss Universo 2022?/ Ucraina punta al bis dopo l'Eurovision - infoitestero : Ucraina, la modella Viktoria Apanasenko parteciperà a Miss Universo: “Lotto per la vittoria del mio Paese” - GianniVaretto : RT @LaStampa: Ucraina, la modella Viktoria Apanasenko parteciperà a Miss Universo: “Lotto per la vittoria del mio Paese” -