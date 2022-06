"Sono rimasta per essere solidale, ma...": a stagione finita, la bordata della Merlino a Massimo Giletti (Di lunedì 20 giugno 2022) Myrta Merlino ha appena chiuso questa ultima edizione de L'aria che tira su La7 che è stata molto impegnativa, tra Covid, elezioni del presidente della Repubblica e la guerra in Ucraina. "Con la pandemia ho fatto una scelta di campo netta, pro scienza, pro vaccini, con la salute Sono stata partigiana. La credibilità, parlando di guerra, è altrettanto importante: esiste un aggressore e un aggredito, ma il giornalismo non può prescindere dalle opinioni personali", spiega la conduttrice in una intervista a La Repubblica, "le parole del Papa sui buoni e i cattivi hanno indignato tanti. Ho avuto in studio Rula Jebreal e Michele Santoro, su posizioni opposte". Ed è anche stata in studio a Non è l'arena, sempre su La7, con Massimo Giletti collegato da Mosca. Una puntata che ha scatenato le polemiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Myrtaha appena chiuso questa ultima edizione de L'aria che tira su La7 che è stata molto impegnativa, tra Covid, elezioni del presidenteRepubblica e la guerra in Ucraina. "Con la pandemia ho fatto una scelta di campo netta, pro scienza, pro vaccini, con la salutestata partigiana. La credibilità, parlando di guerra, è altrettanto importante: esiste un aggressore e un aggredito, ma il giornalismo non può prescindere dalle opinioni personali", spiega la conduttrice in una intervista a La Repubblica, "le parole del Papa sui buoni e i cattivi hanno indignato tanti. Ho avuto in studio Rula Jebreal e Michele Santoro, su posizioni opposte". Ed è anche stata in studio a Non è l'arena, sempre su La7, concollegato da Mosca. Una puntata che ha scatenato le polemiche ...

