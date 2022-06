Serie A 2022/23: ecco quando verrà sorteggiato il calendario (Di lunedì 20 giugno 2022) Questa settimana prenderà forma il calendario della Serie A 2022/23. Scelti ufficialmente il giorno e l'orario Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 giugno 2022) Questa settimana prenderà forma ildella/23. Scelti ufficialmente il giorno e l'orario

Pubblicità

SkySport : #Buffon: 'Di Maria alla #Juve? In Serie A sarebbe come Maradona' #SkySport #SkyCalciomercato #DiMaria - DiMarzio : #SerieB | #Cosenza, piace Michele #Cavion, in scadenza con la #Salernitana. Dopo un primo contatto con gli agenti,… - tuttosport : Il #sultano che voleva il #Milan e il #Valencia, ma è pazzo per la #Juventus ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A in assemblea tra diritti tv e scontro con la FIGC: Si terrà oggi l’assemblea per la Le… - franvanni : Nell’ultimo anno l’ #Inter ha registrato un + 14 per cento di entrate dagli sponsor. Digitalbits darà quasi il dopp… -