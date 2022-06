Salita Girona | Riassunto e obiettivi di Tenerife

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 giugno 2022) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 19/06/2022 Atto. il 20/06/2022 alle ore 00:00est La squadra di Míchel Sánchez ha conquistato1-3 e ha raggiunto l’obiettivo tanto atteso di tornare nella massima serie Stuani, su rigore, un autogol di León e Arnau ha regalato la vittoria in una partita storica: dopo sei tentativi lo spareggio ha sorriso alIl calcio doveva ilone e finalmente la squadra rojiblanco ha ricevuto il premio, che ha ottenuto il tanto atteso ritorno in Prima Divisione. Per essere precisi, il calcio gli doveva cinque. Perché nessuna squadra ha giocato tanti play-off in Seconda Divisione quanto il club catalano. Ma, testardo come chiunque altro, ci riuscì sesta volta fortunato. Quando era nell’élite del calcio spagnolo, lo ha raggiunto con mezzi diretti. ...