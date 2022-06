PSG: è fatta per Galtier, al Nizza un indennizzo di 10 milioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Galtier sempre più vicino alla panchina del PSG. I parigini hanno pronto l’indennizzo per il Nizza e la buonuscita per Pochettino Galtier è sempre più vicino alla panchina del PSG. Secondo quanto riportato dall’Equipe, la dirigenza parigina ha già preparato un indennizzo al Nizza di 10 milioni, per liberare l’allenatore che ha ancora due anni di contratto. Per quanto riguarda Pochettino invece la data del suo esonero potrebbe essere giovedì: a lui e il suo staff una buonuscita di 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022)sempre più vicino alla panchina del PSG. I parigini hanno pronto l’per ile la buonuscita per Pochettinoè sempre più vicino alla panchina del PSG. Secondo quanto riportato dall’Equipe, la dirigenza parigina ha già preparato unaldi 10, per liberare l’allenatore che ha ancora due anni di contratto. Per quanto riguarda Pochettino invece la data del suo esonero potrebbe essere giovedì: a lui e il suo staff una buonuscita di 15di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

