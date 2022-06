Palermo - Catania, RFI: pubblicata gara per tratta Nuova Enna - Dittaino (Di lunedì 20 giugno 2022) Il bando è stato pubblicato Nuovamente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell'incremento dei prezzi delle materie prime. Nel lotto fra Nuova Enna e ... Leggi su finanza.repubblica (Di lunedì 20 giugno 2022) Il bando è stato pubblicatomente in Gazzetta dopo l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell'incremento dei prezzi delle materie prime. Nel lotto frae ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - telodogratis : Ferrovia Palermo Catania, in gara progettazione e realizzazione di nuova tratta - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 14 il calcio. C'è l'accordo per la cessione del Palermo agli arabi del City Group. Prime mosse per costruir… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 il calcio. C'è l'accordo per la cessione del Palermo agli arabi del City Group. Prime mosse per cos… - palermo24h : Catania Se questo è il primo giorno del porta a porta… -