Omicidio piccola Elena avvenuto lontano da casa: confermata la ricostruzione della madre (Di lunedì 20 giugno 2022) «Le tracce di sangue rinvenute» nell’abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa dell’ Omicidio della figlia Elena , di 5 anni, sono «da riporto» e quindi «si può con certezza escludere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 giugno 2022) «Le tracce di sangue rinvenute» nell’abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa dell’figlia, di 5 anni, sono «da riporto» e quindi «si può con certezza escludere...

Pubblicità

AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: L’omicidio della piccola Elena,uccisa dalla madre. La donna è tornata a casa per lavarsi e cambiarsi. È quanto trapela… - PulzelloO : sarei del parere che,l'omicidio della piccola Elena da parte della madre,è stato determinato dal fatto che voleva e… - bxtchlza : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - augusto_amato : Omicidio Elena Del Pozzo, ora c’è la certezza: la piccola non è stata uccisa in casa - CronacaSocial : Spunta una nuova ipotesi dietro l'omicidio della piccola Elena. Ecco cosa pensano gli inquirenti su cosa ha fatto l… -