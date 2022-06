Nuoto sincronizzato | Mondiali Budapest 2022 | Italia da applausi | bronzo nel libero combinato a squadre

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora una grandissima soddisfazione per l’deldaidi. L’delsi aggiudica la medaglia dial termine di una finale tiratissima in cui le azzurre, che ricordiamo essere Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, hanno ottenuto un punteggio monstre di 92.0333 (27.6000 per l’esecuzione, 36.9333 per l’impressione artistica e 27.500 per gli elementi) con cui hanno puntato al podio senza mezzi termini. Più forte di noi l’Ucraina, candidata alla vittoria e puntualmente confermato il pronostico, ...

Corriere : Fantastici Minisini-Ruggiero: oro mondiale nel duo misto di nuoto sincronizzato - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++#Italia, splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto di #Budapest nel libero combinato a squadre: azzurre strep… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Italia, splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto di #Budapest nel libero combinato a squadre: azzurre strep… - sportface2016 : +++#Italia, splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto di #Budapest nel libero combinato a squadre: azzurre… - MiChiamoGiuli4 : E dopo l'oro anche il bronzo mamma mia questo nuoto sincronizzato quante gioie oggi #Budapest2022 -

BUDAPEST (UNGHERIA) " I romani Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, che il 7 giugno ha compiuto 22 anni, sono i campioni del mondo del duo misto tecnico di. Nella finale andata in scena a Budapest confermano la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorano anche il punteggio vincendo con 89.2685 punti, di cui 27.3 ..., Italia oro nel duo misto grazie all'esercizio di Giorgio Misini e la giovane new entry Lucrezia Ruggiero L'articolo, Italia oro nel duo misto ai mondiali di ...IN AGGIORMAMENTO – Bum-Bum Italia. Il combo è di bronzo con 92.0333 punti (27.6 per l'esecuzione, 36.9333 per l'impressione artistica e 27.5 per la difficoltà) e conquista la decima medaglia della sto ...Dopo l'oro conquistato nei 100 rana da Nicolò Martinenghi, l'Italia conquista un nuovo successo nel nuoto grazie ai giovani romani Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, campioni del mondo nel misto te ...