«Nel 2019 ho avuto un grave incidente, una brutta caduta. Ne sono uscita, ma è stata dura.Nel mio libro "Prendi fiato e ricomincia. Storia di una ragazza che non ha mai smesso di credere nei propri sogni" racconto questa esperienza» (Di lunedì 20 giugno 2022) Nicole Cereseto, classe 1999, monta a cavallo da quando aveva sei anni e gareggia dal 2011. Dopo la scuola superiore ha intensificato l'attivita? sportiva, tra concorsi, come il Longines Global Champion Tour di Roma, e i campionati italiani assoluti amazzoni, e vinto vari premi. Dal 24 al 26 giugno sara? al Milano San Siro Jumping Club. Nicole Cereseto (Press Office) Affianca l'equitazione al lavoro di influencer su Instagram con 524mila follower, su TikTok con quasi 900mila e su YouTube con 475mila. E? autrice del libro "Prendi fiato e ricomincia. Storia di una ragazza che non ha mai smesso di credere nei propri sogni" (Mondadori 2022). Vive a Monza e ha sei inseparabili chihuahua.

