Monopoli | è salva la speleologa caduta in una grotta a 120 metri di profondità

(Di lunedì 20 giugno 2022) È stata recuperata lainfortunatasi ieri, 19 giugno, nellaRotolo nel territorio di, nel Barese, a 120di. La donna, 41 anni, subito affidata alle cure dei 118, dovrebbe essere in buone condizioni di salute, a parte la probabile frattura di un braccio a causa della. Laera scesa nellaieri mattina con altre dieci persone per un’attività di pre-esplorazione. Intorno alle 18, si era ferita in un punto delladal quale la risalita in barella era particolarmente difficile. «Si tratta dellapiù profonda dalla Puglia – aveva spiegato il presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico, Gianni Grassi – e il gruppo aveva circa 700 ...

I sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Spleologico hanno lavorato ininterrottamente per portare in salvo la donna, che si è fratturata un braccio, bloccata a circa 120 metri di profondità. La ...Notizie Bari, salvata la speleologa intrappolata nella grotta di Monopoli: finito incubo durato 24 ore - VIDEO ...