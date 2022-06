Mediaset ha scelto il sostituto di Temptation Island: quando e dove andrà in onda (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Is Morus Relais ha chiuso le porte a Temptation Island per quest’anno, al suo posto Mediaset ha pensato ad un altro show Temptation Island resterà insostituibile, ma Mediaset ha fatto del suo meglio per non far sentire la mancanza del format ai telespettatori affezionati. Adesso è stato ufficialmente scelto il programma che lo sostituirà. A L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Is Morus Relais ha chiuso le porte aper quest’anno, al suo postoha pensato ad un altro showresterà insostituibile, maha fatto del suo meglio per non far sentire la mancanza del format ai telespettatori affezionati. Adesso è stato ufficialmenteil programma che lo sostituirà. A L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Antonio98854326 : il TG 5 dopo la conclusione delle notizie la ragazzina ringrazia il pubblico per ave scelto il TG 5 e io rispondo r… - BeachPapeete : @robertaradaelli @bosshard_mark @borghi_claudio @v_vendetta25 sì, dai, scherzavo... però i giornali sono blindati,… - AndreaBuzzi2 : @Pasky973 Di Maria ha scelto la Juve per CR7 x sport Mediaset ???? - ZonaBianconeri : RT @LuigiMazzilli4: La notizia data da mediaset secondo cui #DiMaria vorrebbe tornare al #Barcellona per giocare con #Messi è priva di fond… - LuigiMazzilli4 : La notizia data da mediaset secondo cui #DiMaria vorrebbe tornare al #Barcellona per giocare con #Messi è priva di… -