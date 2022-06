La Talpa torna in tv: ecco quando e dove andrà in onda (Di lunedì 20 giugno 2022) La Talpa, uno dei reality show più apprezzati dal pubblico, è assente dai palinsesti televisivi da ben quindici anni, ma presto tornerà ad appassionare i telespettatori come già fatto in passato. Il format, infatti, stando alle indiscrezioni lanciate dal portale Tvblog, tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e, a quanto, pare andrà in onda nello stesso periodo dell'Isola dei famosi. La Talpa torna in onda su Canale 5 insieme all'Isola dei famosi Le voci circa il ritorno in tv de La Talpa stanno circolando da tempo e tutti si chiedono se sostituirà L'isola dei famosi la cui attuale edizione si avvia alla conclusione. Ebbene, stando alle prime anticipazioni rilasciate da Tvblog, non sarà affatto così ed anzi i due reality andranno in ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 giugno 2022) La, uno dei reality show più apprezzati dal pubblico, è assente dai palinsesti televisivi da ben quindici anni, ma presto tornerà ad appassionare i telespettatori come già fatto in passato. Il format, infatti, stando alle indiscrezioni lanciate dal portale Tvblog, tornerà innella prossima stagione televisiva e, a quanto, pareinnello stesso periodo dell'Isola dei famosi. Lainsu Canale 5 insieme all'Isola dei famosi Le voci circa il ritorno in tv de Lastanno circolando da tempo e tutti si chiedono se sostituirà L'isola dei famosi la cui attuale edizione si avvia alla conclusione. Ebbene, stando alle prime anticipazioni rilasciate da Tvblog, non sarà affatto così ed anzi i due reality andranno in ...

