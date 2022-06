La misteriosa morte del broker che aveva truffato anche Lippi | Conte ed El-Shaarawy

Leggi su agi

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - La notizia che il processo a carico delMassimo Bochicchio è destinato all'archiviazione è arrivata sulle chat dei dipendenti del Tribunale di Roma nel tardo pomeriggio di domenica. Il finanziere che si sarebbe dovuto presentare nelle aule del tribunale di Roma per la terza udienza del processo a suo carico è morto in un incidente in via Salaria mentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedeva Bochicchio imputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio dell'udienza in attesa dell'atto formale di riconoscimento della salma e dell'acquisizione del certificato di. "Abbiamo appreso da organi di stampa delladi Bochicchio e non essendo stato depositato il certificato die ...