Juventus | dalla Francia | “Rabiot chiede la cessione | ha mercato in Premier”

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Adrienvorrebbe lasciare la. Nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell’ultima annata è stato titolare indiscusso, il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate“. Su “L’Equipe” si fa il punto sul futuro di Adrien, che sembra essere vicino a chiudere un’avventura tra luci e ombre in bianconero. A inizio giugno lo stessoaffermava di avere la fiducia di Allegri e di avere ancora un altro anno di contratto. Ma nelle ultime ore sono arrivate manifestazioni d’interesse da Manchester United, Newcastle e Chelsea e l’ex Psg avrebbe aperto all’addio. I bianconeri chiedono tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino del giocatore. SportFace.