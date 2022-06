Jennifer Lopez, ‘la figli* Emme è non binaria’: la presenta in pubblico con il pronome “they” (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ha fatto sapere Jennifer Lopez stessa durante un evento di gala a Los Angeles. Emme, avuta dal matrimonio con Marc Anthony, si identifica come persona non binaria. La madre infatti ha usato il pronome “they“, per riferirsi a chi non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile. Il concerto di J.Lo “L’ultima volta che abbiamo cantato insieme, lo abbiamo fatto in un grande stadio come questo ed è da quella volta che le chiedo (I asked “them“) di cantare con me, ma non ha voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale”, ha dichiarato la cantante. Un’esibizione magica, dove le due voci sono diventate una sola e il pubblico è impazzito. Poi scherzandoci, la madre ha raccontato di quanto Emme fosse costos*: “they are very ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ha fatto saperestessa durante un evento di gala a Los Angeles., avuta dal matrimonio con Marc Anthony, si identifica come persona non binaria. La madre infatti ha usato il“, per riferirsi a chi non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile. Il concerto di J.Lo “L’ultima volta che abbiamo cantato insieme, lo abbiamo fatto in un grande stadio come questo ed è da quella volta che le chiedo (I asked “them“) di cantare con me, ma non ha voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale”, ha dichiarato la cantante. Un’esibizione magica, dove le due voci sono diventate una sola e ilè impazzito. Poi scherzandoci, la madre ha raccontato di quantofosse costos*: “are very ...

