Isola Dei Famosi: Edoardo Tavassi Fuori Dal Reality! (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi potrebbe essere costretto al ritiro dall'Isola dei Famosi. La notizia sta circolando in rete da qualche ora, ma ancora non vi è la certezza assoluta. Solo nella diretta dell'Isola in onda tra poche ore su Canale 5 se ne saprà di più. Buone notizie invece per Nicolas Vaporidis, rientrato nel gruppo poche ore fa. Ecco i dettagli sulla vicenda! Edoardo Tavassi dice addio all'Isola? L'infortunio al ginocchio è più grave del previsto Brutte notizie per Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina sembra prossimo al ritiro dall'Isola dei Famosi. Tutto a causa dell'infortunio al ginocchio occorsogli nei giorni scorsi. L'infortunio sembra essere più grave del previsto, tanto da ...

