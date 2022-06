Il sindaco di Piombino ribadisce il no «Vie legali contro il rigassificatore» (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo cittadino Francesco Ferrari guida la protesta sull’impianto previsto nel porto: «Compensazioni? La città ne ha diritto a prescindere per ciò che ha dato prima» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo cittadino Francesco Ferrari guida la protesta sull’impianto previsto nel porto: «Compensazioni? La città ne ha diritto a prescindere per ciò che ha dato prima»

Pubblicità

MoniShantiRani : RT @FranFerrante: #rigassificatore a ##Piombino Il sindaco di #Fratelliditalia alla testa del no; il deputato #M5S a favore Gli scherzi de… - lorenzo10469500 : RT @FranFerrante: #rigassificatore a ##Piombino Il sindaco di #Fratelliditalia alla testa del no; il deputato #M5S a favore Gli scherzi de… - paoloigna1 : RT @FranFerrante: #rigassificatore a ##Piombino Il sindaco di #Fratelliditalia alla testa del no; il deputato #M5S a favore Gli scherzi de… - LucaAterini : RT @FranFerrante: #rigassificatore a ##Piombino Il sindaco di #Fratelliditalia alla testa del no; il deputato #M5S a favore Gli scherzi de… - GiaSilvestrini : RT @FranFerrante: #rigassificatore a ##Piombino Il sindaco di #Fratelliditalia alla testa del no; il deputato #M5S a favore Gli scherzi de… -

Rigassificatore, Cingolani: 'Piombino dovrà avere compensazioni adeguate' Io ho incontrato due volte il sindaco di Piombino e ho avuto e ho la massima attenzione al territorio: come ho detto al sindaco abbiamo valutato tutte le altre possibilità, ma questa, che non è un'... Ravenna in Comune: La siccità è il prezzo che paghiamo per continuare a bruciare energia fossile Cominciamo opponendoci ai progetti del Sindaco a base fossile. Solo con la lotta possiamo curare la malattia che affligge la politica. Fermiamo i rigassificatori a Ravenna e Piombino . Il sindaco di Piombino ribadisce il no: «Vie legali contro il rigassificatore» Il Tirreno Rigassificatore a Piombino: Giani annuncia un memorandum FdI: Il Presidente si limita a fare il contraltare del sindaco . Assemblea pubblica e manifestazione dei .... Romagna, e a Piombino, in Toscana, rappresentano opera di interesse nazionale e il Governo ... "Rigassificatore, unica soluzione. Piombino avrà le compensazioni" Il ministro Cingolani sul progetto del Governo: "Ho spiegato al sindaco che c’è massima attenzione L’impianto è sicuro, sono state fatte tutte le verifiche tecniche e sarà a carattere temporaneo" ... Io ho incontrato due volte ildie ho avuto e ho la massima attenzione al territorio: come ho detto alabbiamo valutato tutte le altre possibilità, ma questa, che non è un'...Cominciamo opponendoci ai progetti dela base fossile. Solo con la lotta possiamo curare la malattia che affligge la politica. Fermiamo i rigassificatori a Ravenna eFdI: Il Presidente si limita a fare il contraltare del sindaco . Assemblea pubblica e manifestazione dei .... Romagna, e a Piombino, in Toscana, rappresentano opera di interesse nazionale e il Governo ...Il ministro Cingolani sul progetto del Governo: "Ho spiegato al sindaco che c’è massima attenzione L’impianto è sicuro, sono state fatte tutte le verifiche tecniche e sarà a carattere temporaneo" ...