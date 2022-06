Il regista premio Oscar accusato di violenza sessuale in Puglia (Di lunedì 20 giugno 2022) Una 30enne di origini britanniche ha accusato e denunciato il noto regista – premio Oscar per il miglior film nel 2006 – Paul Haggis per ripetute violenze sessuali. Secondo la donna, lo sceneggiatore e produttore cinematografico avrebbe abusato di lei per tre giorni in Puglia, dove lui si trovava per partecipare a un festival del cinema in programma questa settimana. Secondo il racconto fatto alle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe reiterato diversi rapporti sessuali non consensuali, prima di lasciare la donna in aeroporto in stato confusionale. Per questo motivo, da domenica il regista è stato posto agli arresti domiciliari nella sua camera d’albergo a Ostuni. Paul Haggis, il regista premio Oscar accusato di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Una 30enne di origini britanniche hae denunciato il notoper il miglior film nel 2006 – Paul Haggis per ripetute violenze sessuali. Secondo la donna, lo sceneggiatore e produttore cinematografico avrebbe abusato di lei per tre giorni in, dove lui si trovava per partecipare a un festival del cinema in programma questa settimana. Secondo il racconto fatto alle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe reiterato diversi rapporti sessuali non consensuali, prima di lasciare la donna in aeroporto in stato confusionale. Per questo motivo, da domenica ilè stato posto agli arresti domiciliari nella sua camera d’albergo a Ostuni. Paul Haggis, ildi ...

