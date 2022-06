Il marito muore di Covid | vedova offre la casa ai genitori di una bimba ricoverata

(Di lunedì 20 giugno 2022) Non ci ha pensato due volte. Quando ha letto l'appello pubblicato da Frosinonetoday e riguardante la ricerca di un alloggio per due...

Pubblicità

poveromau : @Geronim22285766 @Trismegisto17 Mentre il popolo ucraino combatte e muore di guerra o di fame, lei se la spassa e i… - gazzettamantova : Milano, caravan in cui abitava coppia di anziani esplode: lei muore, gravemente ustionato il marito E’ accaduto nel… - usato_di_sicuro : @bertero_g Hanno il cartellino con i rispettivi ruoli. Il vecchio clichè moglie-marito (o uomo-donna) non muore mai… - infoitinterno : Camper di una coppia di Ravenna esplode nel Milanese: muore la donna, grave il marito - CorriereRomagna : Camper di una coppia di Ravenna esplode nel Milanese: muore la donna, grave il marito - -

ilgazzettino.it

Morta la donna, Vena Petruzzella, 77enne (è originaria di Cosenza ma residente in città), mentre resta molto grave il, un 81enne di Ravenna, ricoverato al Policlinico di Milano in condizioni ...Una donna di 78 anni è morta, gravissimo il81enne. Anche un passante è stato investito dall'esplosione. Schianto frontale: «Aiutate mio marito», poi si accascia e muore Donna di 77 anni, Vena Petruzzella, è morta carbonizzata in un camper esploso in via Boccaccio, nella zona industriale di Ponte Sesto, frazione di Rozzano, comune al confine con Milano. Secondo le pri ...Nella deflagrazione è morta carbonizzata una donna italiana di 78 anni. Il marito, 81enne italiano, è rimasto gravemente ustionato. Ad accorgersi della colonna di fumo che si alzava tra via Grandi e ...