Gigi D’Alessio spiazza su LDA: parole inaspettate, ecco cosa ha detto (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gigi D’Alessio ha ammesso davanti a tutti un retroscena che nessuno poteva mai immaginare. Il momento è stato ripreso ed il video sta facendo il giro del web: ecco di che cosa si tratta. Un periodo importante per il cantautore napoletano che tra pochi giorni si ritroverà a festeggiare i primi trenta anni di carriera Leggi su youmovies (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ammesso davanti a tutti un retroscena che nessuno poteva mai immaginare. Il momento è stato ripreso ed il video sta facendo il giro del web:di chesi tratta. Un periodo importante per il cantautore napoletano che tra pochi giorni si ritroverà a festeggiare i primi trenta anni di carriera

Pubblicità

BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - fanpage : #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli m… - sissiisissi2 : RT @Cinguetterai: 24 giugno ore 21:00 ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, GHALI, GIGI D'ALESSIO, IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LU… - ribaudo_rosario : RT @Cinguetterai: 24 giugno ore 21:00 ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, GHALI, GIGI D'ALESSIO, IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LU… - PiovanMauro : SeVanessa Incontrada, il prezzo del vestito con cui si è presentata al concerto di Gigi D'Alessio -