Francia, Macron senza maggioranza. Boom Le Pen! (Di lunedì 20 giugno 2022) Per Emmanuel Macron, due mesi dopo la conferma all'Eliseo, è arrivata la più bruciante delle sconfitte. Un crollo al di là di ogni previsione per il presidente che aveva chiesto ai francesi una maggioranza "forte e chiara" per una "Francia davvero europea". Ha vinto Jean-Luc Mélenchon e la sua coalizione Nupes prima forza di opposizione dell'Assemblea Nazionale.

