Pubblicità

salernotoday : Ex Tabacchificio ATI Alfani: al via la rimozione dell'amianto, l'avviso ai cittadini -

SalernoToday

- scrivono da Forza Italia - Stiamo con gli occhi aperti cari concittadini! Dopo tanti anni in cui tutti noi abbiamo atteso, purtroppo invano, che la proprietà dell'exAlfani ...Pontecagnano Faiano . Stanno per partire le operazioni di bonifica dell'exAlfani di Pontecagnano Faiano, a darne notizia il sindaco Giuseppe Lanzara sulla sua pagina Facebook. 'Passando con l'auto o a piedi su quel tratto, avrete sicuramente notato un ... Ex Tabacchificio ATI Alfani: al via la rimozione dell'amianto, l'avviso ai cittadini