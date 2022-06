"Ecco quanto guadagno al mese": Piero Chiambretti "rovinato" dalla sua ex (Di lunedì 20 giugno 2022) Non sono di certo tempi d'oro per il conduttore Piero Chiambretti.Il 66enne ha infatti citato in tribunale l'ex compagna Federica Laviosa che di anni ne ha 37. Il motivo? Chiambretti vorrebbe rideterminare il ribasso dell'assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne da 3000 a 800 euro al mese. Tale decisione sarebbe stata dettata dal fatto che l'ex conduttore di Tiki Taka non percepisce più lo stipendio di un tempo: le sue entrate sono passate da 55 a 26 mila euro al mese. Chiambretti, oltre all'assegno di 800 euro, si sarebbe comunque mostrato disposto a sostenere tutte le altre spese come l'affitto e le utenze condominiali dell'appartamento occupato dalla figlia e dall'ex compagna di ben 180 metri quadrati in centro a Torino, oltre che alla retta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Non sono di certo tempi d'oro per il conduttore.Il 66enne ha infatti citato in tribunale l'ex compagna Federica Laviosa che di anni ne ha 37. Il motivo?vorrebbe rideterminare il ribasso dell'assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne da 3000 a 800 euro al. Tale decisione sarebbe stata dettata dal fatto che l'ex conduttore di Tiki Taka non percepisce più lo stipendio di un tempo: le sue entrate sono passate da 55 a 26 mila euro al, oltre all'assegno di 800 euro, si sarebbe comunque mostrato disposto a sostenere tutte le altre spese come l'affitto e le utenze condominiali dell'appartamento occupatofiglia e dall'ex compagna di ben 180 metri quadrati in centro a Torino, oltre che alla retta ...

